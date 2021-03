Nike Tuntut Sebuah Perusahaan Karena Jual "Sepatu Setan" yang Mengandung Setetes Darah Manusia

SERAMBINEWS.COM, BROOKLYN - Nike menuntut perusahaan MSCHF asal Brooklyn karena menjual sepasang "Sepatu Setan" kontroversial.

Sepatu itu mengandung setetes darah manusia di solnya.

Sepatu seharga 1.018 dollar AS (Rp 14,7 juta) itu menampilkan salib terbalik, pentagram, dan tulisan "Lukas 10:18".

Seaptu tersebut dibuat dengan menggunakan modifikasi Nike Air Max 97s.

MSCHF merilis sepatu 666 pada Senin (29/3/2021) bekerja sama dengan rapper Lil Nas X dan mengeklaim bahwa sepatu-sepatu itu terjual habis dalam waktu kurang dari satu menit.

Nike mengeklaim telah terjadi pelanggaran merek dagang.

Sepatu hitam dan merah itu "diluncurkan" oleh MSCHF pada hari Senin.

Sepatu tersebut diluncurkan bertepatan dengan peluncuran lagu terbaru Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), yang memulai debutnya di YouTube pada Jumat lalu.

Dalam video musik itu, rapper tersebut terlihat meluncur dari tiang penari telanjang dari surga ke neraka, mengenakan sepasang sepatu trainer.

Baca juga: Suami Bunuh Istri dan Buang Jenazahnya Setelah Dimutilasi, Dipicu Ribut Soal Kentang

Baca juga: Diberi Uang Rp 50.000, Kakek Ini Suruh Temannya Setubuhi Cucu, Korban Dirudapaksa 3 Kali di Kebun

Video itu mengacu pada ayat Alkitab Lukas 10:18 - "Jadi Dia mengatakan kepada mereka, 'Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit."