400 Siswa MTsN 1 Model Banda Aceh Diwisuda, 13 Anak Kurang Mampu Diberi Beasiswa ke Sekolah Lanjutan

Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 400 siswa kelas sembilan MTsN 1 Model Banda Aceh diwisuda sekaligus acara perpisahan di madrasah, Sabtu (10/4/2021).

Tentu acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Acara ini bertema “1.100 Day Are Magic to End On This Day/Seribu Satu Hari Adalah Keajaiban untuk Diakhiri Hari Ini"

Wisuda dan perpisahan ini dimeriahkan penampilan tarian ratoh jaro dari Sanggar Seni Bahana Ceudah Meutuah (BCM) dan orasi ilmiah oleh Dr Abizal Muhammad Yati, Lc, MA.

Dalam prosesi acara ini, Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh, Junaidi Ibas, SAg, MSi, menyerahkan kembali siswa sekolah ini yang diwisuda itu kepada orang tua yang diwakili Ketua Komite Ir H Mukhlis Djakfar, MM.

Kakanwil Kemenag Aceh diwakili Kabid Pendidikan Madrasah (Penmad), Drs H Mukhlis, MPd, ikut menyampaikan sambutan dalam acara ini.

Mukhlis dalam sambutannya antara lain mengapresiasi, MTsN 1 Model Banda Aceh atas pelaksanaan kegiatan ini dan pelaksanaan berbagai program unggulanya yang telah mereka laksanakan selama ini.