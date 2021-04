Forkopimda Aceh Keluarkan Seruan Bersama Jelang Ramadhan, Download Disini Isinya

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

(Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 183)

SERUAN BERSAMA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ACEH

TENTANG

MENYEMARAKKAN SYIAR RAMADHAN SESUAI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

BERDASARKAN UU. NO. 44/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, UU NO.11/2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH, QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH, QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK - POKOK SYARIAT ISLAM, DAN SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH NO. 440/4820 TENTANG CEGAH VIRUS CORONA MELALUI IBADAH DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

KAMI SERUKAN KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT YANG ADA DI ACEH AGAR MELAKSANAKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAWAH INI :

I. KAUM MUSLIMIN/MUSLIMAT

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan agama dan memperbanyak amal ibadah dengan penuh keimanan dan kesadaran untuk memperoleh rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka

2. Melaksanakan ibadah puasa ramadhan, memakmurkan masjid, meunasah, dan melaksanakan shalat tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf dan ibadah lainnya dengan tetap menjaga Protkes;