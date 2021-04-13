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Seruan Bersama

Forkopimda Aceh Keluarkan Seruan Bersama Jelang Ramadhan, Download Disini Isinya

"Pimpinan Forkopimda kita meminta agar pemimpin formal dan informal agar menjadi pelopor dan tauladan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, syi'a

zoom-inlihat foto Forkopimda Aceh Keluarkan Seruan Bersama Jelang Ramadhan, Download Disini Isinya
serambinews.com

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

(Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 183)

SERUAN BERSAMA  FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ACEH

TENTANG

 MENYEMARAKKAN SYIAR RAMADHAN SESUAI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

BERDASARKAN UU. NO. 44/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH  ISTIMEWA ACEH, UU NO.11/2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH, QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH, QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG  POKOK - POKOK SYARIAT ISLAM, DAN SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH NO. 440/4820 TENTANG CEGAH VIRUS CORONA MELALUI IBADAH DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

KAMI SERUKAN KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT YANG ADA DI ACEH AGAR MELAKSANAKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAWAH INI :

I. KAUM MUSLIMIN/MUSLIMAT

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan agama dan memperbanyak amal ibadah dengan penuh keimanan dan kesadaran untuk memperoleh rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka

2. Melaksanakan ibadah puasa ramadhan, memakmurkan masjid, meunasah, dan melaksanakan shalat tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf dan ibadah lainnya dengan tetap menjaga Protkes;

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Seruan Bersama Ramadhan
Forkopimda Aceh
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Editor: iklan@serambinews.com
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