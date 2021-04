Pemkab Nagan Raya Gelar Pasar Murah Jelang Lebaran, Ini Jadwal dan Lokasinya

Laporan Rizwan | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pemkab Nagan Raya kembali mengadakan pasar murah.

Kegiatan membantu masyarakat jelang Lebaran Idul Fitri dimulai 24 April hingga 3 Mei.

Informasi diperoleh Serambinews.com, Jumat (23/4/2021) dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Nagan Raya menjelaskan, pasar murah diadakan pada 10 titik.

Sedangkan pasar murah yang lalu juga pada 10 titik atau di masing-masing kecamatan jelang Ramadhan.

Operasi pasar murah jelang Lebaran masing-masing kecamatan diadakan sehari dari pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Adapun jenis barang subsidi Pemkab itu berupa gula pasir seharga Rp 11.000 per kg, minyak makan Rp 11.000 per liter, sirup ABC Rp 11.000 per botol, sirup cap patung Rp 17.000 per botol, telur ayam Rp 1.100 per butir dan tepung terigu (segitiga biru) Rp 8.500 per kg.

Setiap pembeli diberi satu kupon dengan total belanja sebesar Rp 111.000 per orang untuk mendapat 6 (enam) jenis barang terdiri dari gula pasir 2 kg, minyak makan 2 liter, telur ayam 20 butir, tepung terigu 2 kg, sirup patung 1 botol dan sirup ABC 1 botol.

Kadisperindagkop UKM Nagan Raya, Hj Siti Zaidar mengatakan, pasar murah diadakan Pemkab mensubsidi bahan yang dijual tersebut.

"Operasi pasar murah diadakan jelang Idul Fitri merupakan lanjutan dari pasar murah jelang Ramadhan lalu," katanya.