IBT UTU Lakukan Pertemuan dengan Perwakilan The Hague Academy For Local Governance

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT) Universitas Teuku Umar (UTU) melakukan rapat via Zoom Meeting dengan perwakilan The Hague Academy for Local Governance Belanda Professor Vin Moral yang juga merupakan salah seorang profesor pengajar kewirausahaan di Universitas Twente Belanda.

The Hague Academy for Local Governance merupakan salah satu lembaga yang menyediakan pelatihan dan study visit kepada aparatur sipil negara, profesional dan penggiat sosial berpusat di ibukota belanda, the Hague.

Lembaga ini berdasarkan pemaparan dari Professor Vin bertujuan untuk memperkuat pemerintah daerah dan institusi pendidikan melalui program mentoring dan memberikan pelatihan yang dapat diikuti dengan beasiswa dari Orange Knowledge Scholarship.

Rektor UTU Meulaboh, Prof Dr Jasman J Ma'ruf, Sabtu (24/4/2021) melalui rilisnya menyebutkan, bahwa beberapa program penguatan ekonomi dan penguatan pemerintah telah dilakukan di Afghanistan, Afrika dan Timur Tengah serta telah banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan beasiswa OKP dan melalui kerjasama antar lembaga mengikuti Short Course setiap tahunnya ke The Hague Academy for local governance.

Dalam rapat zoom meeting yang berdurasi 2 jam pada Jumat (23/4/2021) tersebut diikuti oleh Rektor Universitas Teuku Umar Prof Dr Jasman, Wakil Rektor III Universitas Teuku Umar Dr Mursyidin, dimana kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Gracia Billy Mambrasar yang juga penasehat IBT-UTU.

Selain itu diikuti oleh Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Teuku Umar Said Achmad Kabiru Rafiie dan Team IBT.

Perwakilan IBT Universitas Teuku Umar menyampaikan presentasi terkait kerjasama yang akan dilakukan antara Universitas Teuku Umar, khususnya IBT UTU dengan The Hague Academy Local Governance, Belanda.

Beberapa proposal yang diajukan diantaranya Assessment Kelembagaan, penguatan kelembagaan IBT, Project bersama yang akan dilakukan antara The Hague Academy for Local Governance Belanda dan Universitas Teuku Umar.

Professor Vin menyatakan keinginan yang kuat untuk mewujudkan hubungan kerja sama dan akan melakukan kunjungan awal dari team The Hague Academy for Local Governance ke kampus Universitas Teuku Umar pasca covid-19 mereda.

Namun untuk realisasi awal akan dilakukan pertemuan setiap bulannya dan akan membicarakan detail bentuk kerjasama secara spesifik.

Baik Rektor Universitas Teuku Umar, Prof Jasman dan Staf khusus Presiden Mas Billy berharap pertemuan ini akan memperkuat komitmen UTU mewujudkan Visi dan Misinya terutama dalam menumbuhkan entrepreneurship spirit.(*)