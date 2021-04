Gubernur New York Bantah Lakukan Pelecehan Seksual: "Saya Tidak Melakukan Kesalahan Apapun"

Charlotte Bennett dan Gubernur New York Andrew Cuomo.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Gubernur New York AS, Andrew Cuomo pada Senin (26/4/2021) membantah melakukan pelecehan seksual.

Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan tatap muka pertamanya dengan wartawan dalam beberapa bulan terakhir ini.

Dia dengan tegas membantah telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan salah satu wanita yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual.

Berbicara kepada wartawan di New York State Fairgrounds di Syracuse, pendukung Demokrat itu mengabaikan pendekatan masa lalunya dalam mengungkapkan penyesalan atas beberapa perilaku masa lalu.

Dilansir AP, dia menolak untuk membahas apakah tuduhan tertentu itu benar.

“Anda pernah berada di ruangan itu. Anda tahu yang sebenarnya." kata Cuomo.

"Jadi, bisakah Anda memberi tahu orang-orang di negara bagian New York ya atau tidak? tanyanya.

"Apakah Anda melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada Anda? ” tanya reporter New York Times Jesse McKinley.

"Sederhananya, tidak." Kata Cuomo.

"Semua meraba-raba, pelecehan seksual, kamu menyangkal semua itu?" Kata McKinley.