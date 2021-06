Inggris Tarik Buku Sejarah di Seluruh Sekolah, Berisi Membela Perjuangan Palestina

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Pemerintah Inggris menarik buku sejarah di seluruh sekolah menyusul tuduhan bias pro-Israel atau membela Palestina.

Ini adalah kedua kalinya buku pelajaran, yang diterbitkan oleh perusahaan pendidikan Pearson, telah ditarik

Pada kesempatan pertama, pada 2019, buku itu ditarik setelah kelompok pro-Israel mengklaim buku-buku itu memihak Palestina.

Pearson membuat perubahan pada buku teks setelah saran dari Dewan Deputi Yahudi Inggris dan Pengacara Inggris untuk Israel.

Kontroversi seputar buku teks “Conflict in the Middle East c1945-1995,” diterbitkan pada 2016, dan “The Middle East: Conflict, Crisis and Change 1917-2012,” diterbitkan pada 2017.

Pada 2019, Federasi Zionis menyerukan pencabutan dan Pearson menugaskan Parallel Histories.

Sebuah organisasi yang membantu siswa memahami konflik dari berbagai sudut pandang, untuk memeriksa kualitas dan keakuratannya.

Michael Davies, mantan guru sejarah dan pendiri Parallel Histories, mengatakan laporannya tidak menemukan bias di keseluruhan isi buku.

Tetapi Dewan Deputi Yahudi Inggris dan Pengacara Inggris untuk Israel terus menolak buku teks tersebut.

Mereka mengklaim sangat bias terhadap Israel.