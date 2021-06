Daftar Besaran Gaji dan Tunjangan Polisi Terbaru: dari Posisi Paling Rendah hingga Tertinggi

SERAMBINEWS.COM - Menjadi Polisi adalah cita-cita banyak orang, menjadi abdi negara adalah tugas yang mulia serta terjamin hingga hari tua, tak heran banyak orang berlomba-lomba untuk lolos menjadi salah satu polisi dan memakai seragam cokelat kebanggaan.

Tak jarang, banyak yang mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari.

Sebagaimana dikutip Tribunnewsmaker.com dari TribunSumsel Besaran Gaji Polisi Mulai Dari Tingkatan Paling Rendah Hingga Tertinggi. Capai Puluhan Juta?, mulai dari latihan fisik, persiapan secara akademik dan persyaratan lainnya agar lolos dalam tahapan tes yang biasanya sangat ketat sekali.

Lantas berapa sebenarnya gaji polisi? Mengapa banyak sekali orang yang bersaing agar lolos menjadi salah satu yang berseragam cokelat tersebut?

Berikut besarannya menurut peraturan yang berlaku.

1. BHARADA lulus pendidikan (belum kawin)

A. Penghasilan

- Gaji pokok Rp. 1.643.500 (Grade 0 PP no. 17 Tahun 2019)

- Tunjangan keluarga ( Rp. 0)

- Uang Lauk Pauk Rp. 1.800.000 (SE Ditjen Perbendaharaan No. SE-25/PB/2018)

- Tunjangan Umum Rp. 75.000

- Tunjangan jabatan (Rp. 0)

- Tunjangan lainnya (Rp. 0)

- Tunjangan Beras Rp. 144.486 (Perdirjen Perbendaharaan No. Per-3 /PB/2015)

- Pembulatan Rp. 50

Total : Rp. 3.663.396

B. Potongan