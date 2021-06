Niat Hati Agar Tampil Cantik, Penampilan Gadis Ini malah Di-bully setelah Melakukan Operasi Plastik

SERAMBINEWS.COM - Operasi plastik menjadi tren untuk tampil cantik secara cepat.

Namu, tak selamanya apa yang diharapkan jadi kenyataan, pasalnya ada beberapa kasus operasi plastik.

Alhasil wajah cantik yang diidamkan berganti dengan kecewa

Salah satu wanita asal Thailand ini juga ingin menjadi cantik karena bosan terus di-bully.

Transformasi terbaru dari seorang kontestan di "Let Me In Thailand", yang merupakan acara Thailand yang memperlihatkan sebuah pertunjukan operasi plastik Korea yang populer, ternyata belum mendapat umpan bagus.

Bebrapa netizen bahkan mengkritik transformasi "Barbie" yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Prapaporn Pramo (20).

Baca juga: Ini 7 Makanan Super dapat Membantu Bunda Cepat Hamil, Ada Sayur Bayam hingga Kenari

Prapaporn merupakan seorang mahasiswi dari Roi Et, Thailand.

Gadis itu mengatakan bahwa dia telah diejek karena wajahnya.

Dia berkata, "Saya pergi ke sebuah wawancara kerja."

"Mereka bilang wajah saya tampak seperti badut."