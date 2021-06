Bikin Haru, Pasca BCL Terpapar Covid-19, Judika, Vidi Aldiano, hingga Wulan Guritno Tulis Doa

BCL tampak mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan cardigan abu-abu dan bucket hat hitam.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi bersuara merdu, Bunga Citra Lestari sedang sedih.

Ia kini menjalani isolasi mandiri karena penyakitnya.

Aktris sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) terpapar Covid-19.

Kabar tersebut diumumkan BCL melalui akun Instagram pribadinya @bclsinclair, Senin (14/6/2021).

Istri mendiang Ashraf Sinclair ini mengunggah potret dirinya yang sedang berada di rumah sakit.

BCL tampak mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan cardigan abu-abu dan bucket hat hitam.

Terlihat jelas BCL menggunakan masker berlapis.

Dalam caption unggahannya, sosok yang akrab disapa Unge ini mengumumkan dirinya positif Covid-19.

"I just got my results back today and tested positive for corona virus..