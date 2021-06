Penurunan CPO Global belum Pengaruhi Harga Kelapa Sawit di Aceh Singkil

Petani mengangkut TBS kelapa sawit yang baru dipanen di areal perkebunan rakyat kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot, Abdya, Sabtu (18/7/2020). Harga TBS tingkat petani kini mulai meningkat menjadi Rp 1.500 hingga Rp 1.600 per kilogram.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Penurunan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), belum terlalu berpengaruh terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani di Kabupaten Aceh Singkil.

Harga TBS kelapa sawit di Kabupaten itu masih berada dikisaran Rp 1.300 sampai Rp 1.450 per kilo di tingkat petani.

"Harga sawit di masyarakat masih Rp 1.450 per kilo," kata Saprudin pemilik kebun sawit di Suro, Aceh Singkil, Minggu (20/6/2021).

Harga tersebut sama dengan pekan sebelumnya. Kendati harga CPO dunia turun derastis sejak pekan kemarin.

Berdasarkan data Bursa Derivatif Malaysia, harga CPO kontrak pengiriman Agustus 2021 per 15 Juni 2021 berada di level RM 3.583 per ton. Harga tersebut dari sebelumnya dikisaran RM 4.090 per ton.

Petani sawit di Aceh Singkil, berharap harga TBS kelapa sawit tetap bertahan di atas Rp 1.000 per kilo. Jika di bawah harga tersebut petani merugi.

Mengingat sawit merupakan komoditi unggulan yang jadi tumpuan mayoritas masyarakat Aceh Singkil.

Tingginya harga sawit juga membantu perekonomian masyarakat Aceh Singkil, tetap kuat di tengah hantaman pandemi Covid-19.(*)