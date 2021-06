Jangan Dibuang, Ternyata Biji Pepaya Mujarab untuk Penyakit Berat Ini

Siapa sangka, biji pepaya yang disia-siakan itu, ternyata punya banyak khasiat. Mujarab untuk penyakit-penyakit berat atau kronis.

SERAMBINEWS.COM - Jika Anda makan buah pepaya jangan dibuang bijinya, ada apa?

Sebab biji hitam ini ternyata bisa bermanfaat untuk kesehatan.

Yuk, simak informasi ini bagi Anda yang memerlukan.

Selama ini, umumnya masyarakat mengonsumsi pepaya hanya pada dagingnya. Sedang bisinya dibuang.

Siapa sangka, biji pepaya yang disia-siakan itu, ternyata punya banyak khasiat. Mujarab untuk penyakit-penyakit berat atau kronis.

Dikutip dari studi berjudul “Antioxidant activity of papaya seed extracts”, biji buah pepaya mengandung dua senyawa yang bertindak sebagai antioksidan untuk membantu meningkatkan kesehatan, yakni polifenol dan flavonoid.

Baca juga: Sederet Makanan Penurun Asam Urat, Ada Sayur hingga Buah-buahan, Aman Dikonsumsi?

Baca juga: Bikin Haru, Nagita Slavina Lakukan Ini agar Aurel Ketularan Hamil, Mau Nangis dan Bingung

Baca juga: Ketahuilah, Tumor Ganas Mematikan Bisa Terjadi, Ini Penyebab Kanker Hati yang Harus Diwaspadai

ua antioksidan ini berguna untuk melawan radikal bebas penyebab penyakit untuk mencegah stres oksidatif dan menangkal penyakit kronis.

Selain itu, penelitian lain berjudul “Properties of Carica Papaya L. (Papaya) Seed Oil Following Extractions Using Solvent and Aqueous Enzymatic Methods” menjelaskan bahwa biji pepaya mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang sehat, termasuk asam oleat.

Pada penelitian terhadap penderita diabetes tipe 2 berjudul “High-monounsaturated-fat diets for patients with diabetes mellitus: a meta-analysis” diterangkan bahwa diet tinggi asam lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan trigliserida dan kadar kolesterol very-low density lipoprotein (VLDL) masing-masing sebesar 19 persen dan 22 persen.