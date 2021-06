Penderita Penyakit Paru-Paru Rentan Terserang Virus Corona, Pakar Kesehatan Beri Peringatan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penyakit paru-paru yang telah menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar dunia, ternyata sangat rentan terserang virus Corona.

Kebiasaan merokok dan hidup di tengah-tengah polusi kendaraan yang berat bisa terserang penyakit paru-paru.

Bahkan, pabrik rokok sendiri sudah mengeluarkan peringatnn, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru.

Bagi para perokok aktif, hal ini harus menjadi perhatian khusus, ancaman nyata dari virus Corona.

Dari sejumlah laporan, penyakit bawaan ini sering disebut sebagai penyebab seseorang meninggal dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Padahal, virus Corona yang sudah menyebar luas, dengan mudah menyerang para penderita penyakit yang memang sudah mematikan ini, sebelum Covid-19 muncul.

Umumnya, penderita penyakit paru-paru yang harus dirawat di rumah sakit sudah dalam kondisi kritis, diduga juga terserang virus Corona.

Melihat hal itu, dengan jumlah perokok aktif di Aceh yang tinggi, sejumlah pakar kesehatan di Jakarta dan Aceh memberi peringatan atas ancaman nyata dari virus Corona.

Acara kesehatan bertajuk “Dancing in the Rain During Covid-19 Pandemic” atau Menari di Bawah Hujan Pandemi Covid-19 digelar di Hotel Kriyad Muraya Banda Aceh.

Kegiatan secara daring itu dilaksanakan selama dua hari, Sabtu (19/6/2021) dan Minggu (20/6/2021).