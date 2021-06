Disdik Aceh Sosialisasi Asesment Nasional ke Seluruh Sekolah Tingkat SMA, Tes AN September 2021

For Serambinews.com

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Pendidikan Aceh sejak minggu kemarin terus melakukan sosialisasi dan edukasi rencana pelaksanaan Asesment Nasional (AN), yang akan dilaksanakan Kemendikbud kepada siswa kelas II SMA, SMK dan SLB pada bulan September 2021.

“Sosialisasi AN ini, sangat penting kita lakukan sedini mungkin, agar dalam pelaksanan AN, bulan September mendatang, mutu pendidikan, satuan pendidikan dan daerah kita, tidak merosot lagi, tapi masih tetap pada rangking delapan besar nasional atau naik lagi,” kata Kadisdik Aceh, Drs Al Hudri MM yang didampingi Kabid SMA, Hamdani kepada Serambinews.com, Selasa (22/6) di Banda Aceh.

Al Hudri menjelaskan, Asesment Nasional (AN) ini dilaksanakn sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan berupa hasil belajar siswa.

Fungsi AN ini adalah sebagai evaluasi pemerintah, kemudian sebagai pemetaan mutu pendidikan, satuan pendidikan, daerah dan nasional.

• Program Merdeka Belajar Diharapkan Jadi Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh

• Anggaran Pendidikan Aceh Rp 3,5 Triliun, Kadisdik Ingatkan Jangan Banyak untuk Pembangunan Fisik

Sedangkan moda atau sistem pelaksanaan Asesment Nasional dilakukan melalui daring atau semi daring.

Setiap SMA, SMK dan SLB, siswa kelas II akan diambil secara acak sebanyak 45 orang untuk menjadi peserta tes AN di lingkup sekolah tersebut.

Kalau untuk Ujian Nasional (UN), diwajibkan kepada semua siswa kelas III, tapi untuk AN, diambil secara acak kepada siswa kelas II, sebanyak 45 orang saja untuk satu sekolah.

Peserta dan materi AN, sebut Al Hudri, adalah siswa mengerjakan Akumulasi Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, survei lingkungan belajar.

Sementara guru mengerjakan survei lingkungan belajar dan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar.