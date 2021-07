Lowongan Kerja Petugas Sensus Penduduk di BPS Simeulue, Dibuka sampai 13 Juli Minimal Lulusan SMA

SERAMBINEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue saat ini sedang membuka lowongan kerja sebagai tenaga atau petugas sensus penduduk 2020 Longform .

Adapun jumlah tenaga yang dibutuhkan yaitu sebanyak 50 orang untuk menempati dua posisi.

Pengumuman rekrutmen ini disampaikan BPS Kabupaten Simeulue melalui laman Instagramnya, pada Minggu (11/7/2021).

Seperti dikutip dari laman Instagramnya, rekrutmen ini dilakukan dalam rangka kegiatan Sensus Penduduk 2020 Longform yang akan didakan oleh BPS seluruh Indonesia pada bulan Agustus hingga September 2021.

Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan lanjutan dari Sensus Penduduk 2020.

Sensus penduduk lanjutan atau disebut sampel long form ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address.

Untuk itu, BPS Kabupaten Simeulue melakukan rekrutmen guna memenuhi kebutuhan petugas dalam melakukan kegiatan ini.

Adapun lowongan yang sedang dibuka oleh BPS Kabupaten Simeulue yaitu petugas pencacah lapangan (PPL) sebanyak 37 orang dan koordinator tim (kortim) sebanyak 13 orang.

Posisi ini bisa dilamar oleh pemilik ijazah SMA sederajat yang berdomisili di Kabupaten Simeulue.

Bagi yang tertarik dengan lowongan kerja ini, segera persiapkan berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan diri.