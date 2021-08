Stok Vaksin Cukup untuk Dua Pekan

FOR SERAMBINEWS.COM

LHOKSEUMAWE - Stok vaksin Covid-19 di Lhokseumawe saat ini mencapai 7.610 dosis. Jumlah itu diprediksi cukup untuk dua pekan ke depan. Kadis Kesehatan Lhokseumawe, dr Said Alam Zulfikar, Minggu (8/8/2021), menyebutkan, total vaksin yang sudah diterima pihaknya sampai sekarang sebanyak 55.337 dosis dengan pengiriman selama 17 tahap.

Dari total vaksin yang diterima, sebutnya, yang sudah digunakan sebanyak 47.714 dosis atau 86,2 persen. Jadi, menurut Said, saat ini stok vaksin masih ada sebanyak 7.610 dosis. "Kalau pemakaian vaksin sekitar 500 dosis per hari, stok itu kita perkirakan cukup untuk dua pekan ke depan," ungkap dr Said.

Ia juga menyebutkan, hingga Minggu (8/8/2021), warga Lhokseumawe yang sudah divaksin Covid-19 sebanyak 31.042 orang. Mereka terdiri atas tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 2.360 orang (85,6 persen) dari total sasaran 2.757 orang, dan petugas pelayanan publik 18.417 orang (100,1 persen) dari total sasaran 18.397 orang.

Sementara lansia yang sudah disuntik sebanyak 1.157 orang (10,61) persen dari total sasaran 10.901 orang. Sedangkan masyarakat umum sebanyak 8.578 orang (9,39 persen) dari total sasaran 91.336 orang. Adapun remaja baru 530 orang (2,50 persen) dari total sasaran 21.194 orang. "Untuk saat ini, yang terminim masih kelompok remaja," pungkas dr Said.

138 Orang Masih Terpapar Covid-19

Pada bagian lagi, Kadis Kesehatan Lhokseumawe, dr Said Alam Zulfikar, menyebutkan, tak ada penambahan warga yang terpapar Covid-19 pada Minggu (8/8/2021). Adapun pasien Corona yang sembuh hari ini (kemarin-red), sebutnya, bertambah tiga orang.

Menurutnya, total warga yang terkonfirmasi Covid-19 sampai saat ini sebanyak 1.105 orang. Dari jumlah itu, 926 orang sudah dinyatakan sembuh, 41orang meninggal dunia, dan 138 orang lainnya masih terpapar Covid-19. "Dari 138 warga yang masih terpapar, 17 orang sedang dirawat di rumah sakit dan 121 orang melakukan isolasi mandiri," jelas dr Said.

Ia mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi, dalam beberapa hari ini jumlah warga Lhokseumawe yang terpapar Covid-19 terus bertambah. "Terus terapkan protokol kesehatan seperti selalu ggunakan masker bila berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan tetap jaga jarak," ajaknya. (bah)