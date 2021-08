MTsN 1 Model Banda Aceh Peringati Tahun Baru Islam

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Model Banda Aceh memperingati Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1443 H dengan mengundang Dr Irwan Saputra S.Kep MKM sebagai penceramah, Selasa (10/8/2021).

Dalam siaran pers Serambinews.com, Selasa (10/8/2021), kegiatan berlangsung khidmat, sederhana diawali shalawat badar oleh siswa T.Helmiza Aulia F dan Muhammad Haikal didampingi Guru Pendamping (GP) Ustadz Muhammad Ihsan, S.Pd.I

Dr Irwan dalam tausiahnya memaparkan siswa-siswi harus menciptakan sejarah dan memanfaatkan waktu untuk meraih mimpi.

"Don't make a story, but make History", ungkap Humas MTsN 1 Model Banda Aceh Tarmizi, S.Pd dalam keterangan tertulis pada media ini

Irwan melanjutkan "Bermimpilah, ciptakan sejarah, sesuatu harus dimulai dari diri sendiri, tidak masalah jika kita berasal dari orang yang tidak berkecukupan.

Karena syarat sukses tidaklah harus berasal dari keluarga yang kaya", tuturnya.

Baca juga: Truk Bawa Kopi Gayo Terbalik di Enang-Enang Bener Meriah, Bawa 8 Ton Kopi

"Ada banyak kisah inspiratif dari orang-orang yang sukses namun masa kecilnya menyedihkan, seperti Abraham Lincoln yang bisa menjadi Presiden Amerika terbaik di dunia meskipun kecilnya menjadi tukang pengupas kulit jagung",

Hujan gerimis tidak membuat semangat siswa surut menyimaknya, motivator Aceh tesebut tidak kalah semangat mengutarakan ilmunya.

"Untuk menggapai mimpi dibutuhkan do'a, usahakan sedekat mungkin selalu bersama Allah swt, berbuat baik kepada orang lain, kebahagiaan sejati akan datang ketika kita bisa membahagiakan orang lain the true happiness Will come when we are able to make other happy", pungkas Dr. Irwan juga Dosen FK USK ini, di iringi applause dari hadirin

Baca juga: Peringati 1 Muharram, Bupati Bireuen Letak Batu Pertama Musala Pendopo

Sedangkan Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh Junaidi Ibas, S.Ag.,M.Si dalam sambutannya mengatakan esensi pelaksanaan momentum tahun baru Islam utamanya anak-anak agar tumbuh kesadaran akan pentingnya memanfaatkan waktu dan tidak melupakan sejarah.

"Mari kita manfaatkan waktu yang ada, jangan lalai dengan game online manfaatkanlah kemajuan teknologi pada hal-hal yang baik", tuturnya

Hadir dalam acara tersebut para keluarga Besar, Siswa-siswi yang jadwal shift dengan tetap memenuhi protkes pencegahan Covid-19.(*)

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Naik, Berikut Daftar Harga Emas Per Gram, Selasa 10 Agustus 2021