Maskapai Besar Ubah Rute Penerbangan, Hindari Wilayah Udara Afghanistan

Satu pesawat penumpang lepas landas dari Bandara Kabul, Afghanistan yang dijaga ketat oleh tentara AS, Senin (16/8/2021).

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Maskapai-maskapai besar mengubah Rute Penerbangan untuk menghindari wilayah udara Afghanistan.

Setelah Taliban menguasai istana presiden di Kabul dan pasukan pimpinan AS berangkat bersama negara-negara Barat bergegas pada Senin (16/8/2021) untuk mengevakuasi warganya.

Dilansir AFP, United Airlines dari AS, British Airwayy dari Inggris dan Virgin Atlantic mengatakan tidak menggunakan wilayah udara negara itu lagi.

Seorang juru bicara United mengatakan perubahan itu mempengaruhi beberapa penerbangan maskapai AS-ke-India.

Situs pelacak penerbangan FlightRadar24 menunjukkan beberapa penerbangan komersial di atas Afghanistan pada pukul 0300 GMT pada Senin.

Tetapi banyak pesawat terbang di atas negara tetangga Pakistan dan Iran.

Maskapai dan pemerintah telah lebih memperhatikan risiko terbang di atas zona konflik dalam beberapa tahun terakhir setelah dua insiden mematikan yang melibatkan rudal permukaan-ke-udara.

Sebuah pesawat Malaysia Airlines ditembak jatuh di Ukraina timur pada tahun 2014, menewaskan semua 298 orang di dalamnya.

Sebuah jet Ukraina International Airlines ditembak jatuh oleh militer Iran pada tahun 2020, menewaskan semua 176 penumpang dan awak.

Administrasi Penerbangan Federal AS pada Juli memberlakukan pembatasan penerbangan baru di Afghanistan untuk maskapai AS dan operator AS lainnya.