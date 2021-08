Komite Olimpiade Afghanistan Minta Bantuan, Evakuasi Atlet Wanita Olimpiade Sebelum Terlambat

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) Afghanistan telah meminta bantuan untuk mengevakuasi atlet wanita Olimpiade sebelum terlambat.

Samira Asghari, mantan kapten tim bola basket nasional Afghanistan mengaku mengkhawatirkan keselamatan para atlet setelah Taliban menguasai negara itu. .

Dalam sebuah tweet yang sekarang telah dihapus, pemain berusia 27 tahun itu menulis:

"Atlet, pelatih, dan rombongan wanita nasional Afghanistan membutuhkan bantuan Anda, kita harus mengeluarkan mereka dari tangan Taliban."

"Tolong lakukan sesuatu sebelum terlambat."

Asghari menandai federasi bola basket AS, Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS, dan duta besar AS untuk Afghanistan dalam tweetnya.

Tweetnya muncul setelah atlet wanita pertama yang mewakili Afghanistan di Paralympic Games tidak dapat hadir.

Setelah tidak dapat meninggalkan negara itu tepat waktu karena kerusuhan di negara itu.

Chef de Mission Arian Sadiqi dari Komite Paralimpiade Afghanistan yang berbasis di London mengatakan:

"Sayangnya karena pergolakan yang sedang terjadi di Afghanistan, tim tidak dapat meninggalkan Kabul tepat waktu."