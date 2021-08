Aurel Hermansyah Hamil Lagi, Atta Halilintar: Makasih Ya Allah Kasih Kesempatan Lagi

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah berbahagia. Pasalnya, Aurel Hermansyah hamil lagi usai keguguran.

Kabar kehamilan Aurel Hermansyah ini diumumkan Atta Halilintar melalui akun Instagramnya.

Atta mengatakan bahwa usia calon buah hatinya itu sudah memasuki bulan ketiga.

Sembari mengunggah potret sambil memegang perut Aurel, Atta mengaku sangat tidak sabar menunggu kehadiran buah hatinya.

"Papa tunggu kamu keluar ya syg," kata Atta dengan emoji menangis.

Dalam postingan selanjutnya, Atta mengaku sangat bersyukur diberikan kesempatan lagi untuk memiliki anak usai sang istri pernah mengalami keguguran pada Mei lalu.

"Makasih ya Allah kasih kesempatan lagi buat kami jdi orang tua," lanjunya.

YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara ini lantas berjanji akan mencoba menjadi orang tua yang lebih baik untuk calon buah hatinya dan sang istri, Aurel Hermansyah.

"I'll try my best to be great dad for u and best husband for ur mom," ucapnya dalam bahasa Inggris.

Sebelumnya, sulung Gen Halilintar ini memberikan kabar bahagia soal kehamilan Aurel Heramnsyah.