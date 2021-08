Kasus Covid-19 di India Melonjak ke Level Tertinggi, Padahal Serangan Virus Corona Sempat Mereda

Jumlah itu merupakan yang terbesar dalam hampir dua bulan, ketika kasus melonjak di negara bagian selatan Kerala setelah festival besar.

SERAMBINEWS.COM, NEW DELHI - Pemerintah India, Sabtu (28/8/2021) melaporkan terjadi 46.759 kasus infeksi virus corona baru.

Jumlah itu merupakan yang terbesar dalam hampir dua bulan, ketika kasus melonjak di negara bagian selatan Kerala setelah festival besar.

Total kasus Covid-19 di negara Asia Selatan itu mencapai hampir 32,7 juta dan kematian meningkat 509 menjadi 437.370 dalam 24 jam terakhir, menurut data pemerintah.

Kerala, yang pekan lalu merayakan festival lokal, menyumbang 70 persen dari kasus baru.

India memberikan lebih dari 10 juta dosis vaksin dalam 24 jam terakhir.

Rekor nasional yang disebut Perdana Menteri Narendra Modi sebagai "prestasi penting" bagi negara itu menjelang kekhawatiran lonjakan infeksi lainnya.

India telah memberikan lebih dari 622 juta dosis vaksin secara total, memberikan setidaknya satu dosis kepada lebih dari setengah dari 944 juta orang dewasanya.

Sementara itu, virus corona terus bermutasi menghasilkan begitu banyak varian.

Dengan kata lain, tidak ada istilah Covid-20 atau Covid-21 karena semua varian yang muncul selama pandemi berasal dari garis keturunan atau keluarga yang sama dengan SARS-CoV-2.

Varian Alpha, Beta, Delta, Gamma, Lambda, dan varian lainnya yang masuk dalam variant of concern atau variant of interest WHO, semuanya berasal dari mutasi progresif pada materi genetik SARS-CoV-2 asli.

Untuk diketahui, variant of concern atau varian yang diwaspadai merupakan kategori yang diberikan pada varian virus corona yang lebih menular, menyebabkan penyakit lebih parah, mengurangi netralisasi oleh antibodi, atau kebal terhadap pengobatan dan vaksin.

Sementara variant of interest atau varian minat masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk sepenuhnya memahami karakteristiknya.

Dengan kata lain, semua varian ini merupakan turunan dari versi awal yang mulai menyebar.(*)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Sempat mereda, kasus baru COVID-19 di India kembali melonjak ke level tertinggi"