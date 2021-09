Telkomsel Gelar Meet the Cast Bersama Pelanggan, Rilis Drama Orisinal  MAXstream ‘Kau dan Dia Movie’

Telkomsel melalui marketplace video on demand (VoD) dan streaming unggulan MAXstream, kembali merilis tayangan konten berkualitas terbaru yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat yang berjudul ‘Kau dan Dia'. Pelanggan sudah dapat menikmatinya mulai 14 September 2021.

BANDA ACEH - Telkomsel melalui marketplace video on demand (VoD) dan streaming unggulan MAXstream, kembali merilis tayangan konten berkualitas terbaru yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Kali ini, sebuah drama orisinal berjudul ‘Kau dan Dia Movie’ yang berkisah tentang suka duka persahabatan dua gadis remaja, resmi dihadirkan dan dapat dinikmati secara eksklusif di platform dan aplikasi MAXstream mulai 14 September 2021.

Secara spesial Telkomsel juga menggelar kegiatan Meet the Cast dan Nobar secara virtual bersama para pemeran film tersebut serta pelanggan, media dan komunitas di Sumatera, Kamis (16/9/2021).

General Manager DLS and Direct Sales Area Sumatera Telkomsel, Aka Kandias Al Amin mengatakan, Telkomsel terus berupaya membuka peluang lebih luas kepada sineas untuk berkarya melalui platform VoD terdepan MAXstream, salah satunya melalui film berkualitas terbaru berjudul ‘Kau dan Dia Movie’.

Melalui kegiatan Meet the Cast dan Nonton Bareng ini, pihaknya ingin mengajak para pelanggan dan masyarakat untuk selalu mendukung setiap karya anak bangsa yang berkualitas. Acara ini juga dihadirkan untuk memberikan apresiasi dan kesempatan kepada para pelanggan, media dan komunitas di Sumatera untuk dapat berdiskusi bersama dengan para pemain film ‘Kau dan Dia Movie’.

"Kehadiran film ini juga semakin memperkaya daftar pilihan konten hiburan orisinal berkualitas di aplikasi MAXstream, yang dapat dinikmati kapan pun dan dimanapun oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama pelanggan Telkomsel," sebutnya.

Film 'Kau dan Dia Movie', digarap berkat hasil kolaborasi Telkomsel bersama rumah produksi lokal Trinity Creative Technology. Penggarapan film ini turut melibatkan Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana dan Direktur Marketing Telkomsel Rachel Goh sebagai Executive Producers guna memastikan tayangan ini tetap memiliki nilai orisinalitas MAXstream bagi penontonnya.

Disutradarai oleh Ivan Bandhito, film ini menceritakan dua gadis remaja, Anneth (Anneth Delliecia) dan Zara (Zara Leola), yang telah menjalin persahabatan sejak kecil. Namun, keharmonisan mereka sebagai sahabat, terusik oleh kedatangan Naldo (Ari Irham), siswa baru pindah dari luar kota.

Ketampanan dan kepiawaian Naldo dalam bermain basket membuat dua gadis ini pun jatuh hati hingga terlibat konflik satu sama lain. Film ini turut dibintangi oleh sejumlah bintang ternama, di antaranya Wulan Guritno, Endhita, Jenda, Bima Azriel, Enda 'Ungu', dan masih banyak lagi. 'Kau dan Dia Movie' sendiri tayang dengan durasi 100 menit.

Dalam kegiatan Meet the Cast ini dihadiri oleh para pemeran ‘Kau dan Dia Movie’ seperti Anneth Delliecia, Zara Leola, Ari Irham, Bima Azriel dan Azela Putri. Mereka hadir untuk menyapa langsung dan berbagi cerita seru seputar film ‘Kau dan Dia Movie’ kepada pelanggan. Selain itu Director film, Story Writer dan Producer film tersebut juga turut hadir bercerita mengenai behind the scene pembuatan film ‘Kau dan Dia Movie’.