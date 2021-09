Tulis Pesan Haru di Hari Ulang Tahun Almarhum Ashraf Sinclair, BCL : Kamu Selamanya di Hatiku

SERAMBINEWS.COM - Bunga Citra Lestari (BCL) memperingati hari ulang tahun suaminya, almarhum Ashraf Sinclair yang ke 42 tahun pada hari ini Sabtu (18/9/2021).

Melalui akun Instagramnya, BCL mengunggah foto kenangan bersama mendiang Ashraf Sinclair.

Ia juga menyampaikan sebuah pesan haru dan penuh cinta untuk mendiang suaminya melalui caption yang diunggah.

Sebutnya, almarhum Ashraf merupakan sosok suami yang selamanya akan berada di hatinya.

"Hey you.. On this special day, i want to say thank you for everything.. You will forever be a part of me and live on in my heart.. Happy birthday. (Hai kamu...Di hari spesial ini, aku ingin bilang, terima kasih untuk segalanya...Kamu akan selalu menjadi bagian dariku dan hidup di hatiku...Selamat ulang tahun),” tulis Bunga Citra Lestari dalam bahasa Inggris pada Sabtu (18/9/2021)

Dalam foto tersebut, ibu satu anak ini mengunggah momen kebersamaannya dengan almarhum sang suami.

Di situ, mendiang Ashraf tampak mengenakan kacamata hitam dan kaus berwarna hitam dengan tulisan lagend.

Baca juga: Cerita BCL saat Terpapar Covid, Kini Dinyatakan Negatif Usai Isolasi Mandiri 11 Hari

Sementara BCL mengenakan topi dan kacamata, ia tampak tersenyum bahagia berdiri di dekat sang suami.

Setelah diunggah, postingan Unge, sapaan lain BCL pun ramai dikomentari warganet bahkan reka-rekan artis juga ikut berkomentar.

Postingan tersebut telah dikomentari lebih dari 6 ribu kali oleh pengguna Instagram.