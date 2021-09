Politeknik Negeri Lhokseumawe Buka Pendaftaran Konferensi Internasional,Catat Jadwalnya 

Internasional Conference on Science and Innovated Engineering (ICOSINE-4), direncanakan akan tahun ini yaitu pada 13-14 November 2021 secara virtual via Zoom Meeting.

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) kembali menjadwalkan pelaksanaan Konferensi Internasional, tentang Sains dan Rekayasa Inovasi keempat kalinya.

Internasional Conference on Science and Innovated Engineering (ICOSINE-4), direncanakan akan tahun ini yaitu pada 13-14 November 2021 secara virtual via Zoom Meeting.

Untuk peserta yang mau mendaftar sebagai peserta ICOSINE 2021 dapat diakses melalui email panitia pelaksana icosine@pnl.ac.id atau bisa menghubungi Contact Person Panitia Pelaksana Dr Nelly Safitr (0812 4698 0167) dan Usman PhD (0811 670 9096).

Sebelumnya, kegiatan perdana ICOSINE-1diadakandi Sabang tahun 2018, ICOSINE-2 tahun 2019 di Malaka, Malaysia, dan ICOSINE-3 tahun 2020 secara virtual.

Ketua Panitia ICOSINE-4, Dr Nelly Safitri mengatakan, kegiatan tersebut akan menggandeng Optical Society of Malaysia (OSM) organisasi asal negeri jiran Malaysia.

Organisasi tersebut aktif mengelola aktivitas riset, seminar, inovasi, iklan, dan publikasi dalam bidang optik sebagai Co-Host.

Baca juga: Empat Mahasiswa Prodi HI Umuslim Terpilih Sebagai Presenter Konferensi Internasional

Selain itu, dalam kegiatan tersebut menggandeng Universitas Abulyatama, Banda Aceh.

“Ada empat narasumber ternama dari dalam dan luar negeri akan mengisi penyampaian materi kegiatan itu,” kata De Nelly.