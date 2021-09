Kepala Staf Gabungan AS Minta Joe Biden Tempatkan 2.500 Tentara AS di Afghanistan

Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Mark Milley minta Presiden AS Joe Biden tempatkan 2.500 tentara AS di Afghanistan.

Sebaliknya, dia menyatakan keprihatinan terhadapa Taliban yang belum memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda.

Mark Milley dan Jenderal Kenneth McKenzie, Komandan Komando Pusat AS mengatakan secara pribadi merekomendasikan sekitar 2.500 tentara tetap di Afghanistan.

Dilansir AP, Rabu (29/9/2021), Biden, pada April 2021 memerintahkan penarikan penuh pasukan AS dari negara itu pada 31 Agustus 2021.

Hal itu untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai dengan Taliban oleh mantan presiden Donald Trump.

Milley, McKenzie dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin dikritik selama hampir enam jam oleh anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Khususnya, tentang penarikan AS dari Afghanistan dan evakuasi kacau dari bandara Kabul.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden telah menerima saran terpisah tentang apa yang harus dilakukan di Afghanistan.

“Pada akhirnya, terserah panglima tertinggi untuk membuat keputusan,” kata Psaki.

“Dia membuat keputusan, sudah waktunya untuk mengakhiri perang 20 tahun,” tambahnya.