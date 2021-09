Big Bike Honda CB500X Hadir dengan Tampilan Baru

Laporan Mawaddatul Husna I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor menghadirkan tampilan baru pada salah satu model big bike terpopuler di Indonesia Honda CB500X melalui penyematan beragam fitur teranyar yang semakin mempertegas kesan agresif bergaya adventure. Penyegaran yang terpusat pada bagian depan ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi pengendaranya sejak pertama melihatnya.

Honda CB500X terbaru hadir dengan tampilan yang lebih berkelas melalui desain lampu depan modern diperkaya sentuhan pada pola titik LED headlight yang semakin gagah dan taillight yang semakin menonjolkan sisi agresif ketika berkendara.

Kesan adventure pada model ini juga turut diperkuat dengan desain front fender terbaru berukuran lebih besar dengan penggunaan ban 19 inchi yang memberikan kenyamanan bagi pengendara ketika touring dan berpetualang.

Honda CB500X hadir dengan suspensi depan teranyar 41mm Inverted Telescopic, memiliki daya pegas dan peredam yang dioptimalkan sesuai dengan karakter adventure. Perubahan ini mampu menghadirkan performa yang lebih stabil dan tangguh sehingga berpetualang jarak jauh menggunakan model ini menjadi semakin menyenangkan.

Fitur terbaru yang juga turut dihadirkan pada model ini yaitu penyematan double wavy disc brake pada roda depan yang memberikan kestabilan pada sistem pengereman sehingga semakin meningkatkan performa berkendara.

Plihan warna terbaru Pearl Organic Green dihadirkan sebagai alternatif varian warna yang semakin beragam bagi konsumen pecinta big bike Honda. Kombinasi warna hitam pada bodi dan penyematan siluet hijau pada bagian sisi depan model ini menggabungkan kesan agresif dan adventure menemani variasi model yang sudah ada yaitu Matte Gunpowder Black Metallic dan Grand Prix Red.

Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya, Kamis (30/9/2021) mengatakan sentuhan terbaru pada Honda CB500X dipersembahkan untuk para pecinta big bike Honda yang menyukai petualangan dan kebebasan dalam berkendara.

"Penyegaran pada model ini sekaligus menjadi upaya perusahaan dalam menghadirkan model big bike yang sesuai dengan gaya hidup pengendara di Tanah Air," sebutnya.

Dikatakan, Honda CB500X memiliki kapasitas tangki bahan bakar 17,7 liter memberikan kemampuan jelajah lebih jauh, dengan konsumsi BBM 26,8 km/liter mode WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Menggunakan rangka baja diamond tube yang kokoh, Honda CB500X juga dilengkapi dengan windscreen berukuran besar yang dapat disesuaikan ketinggiannya, serta penyematan tapered handlebar yang nyaman bagi pengendara.

Beragam fitur canggih dan memanjakan pengendara tetap dipertahankan pada big bike adventure ini diantaranya tampilan full digital panelmeter menghadirkan data speedometer, takometer, gear indicator, odometer, dual trip meter, jam, penunjuk isi bahan bakar dan konsumsi bahan bakar.

Big bike petualang ini juga dilengkapi HISS (Honda Ignition Security System) yang terintegrasi dengan kunci kontak. Tersedia ruang dibawah kursi untuk penyimpanan dan pelat pengamanan disiapkan untuk mengamankan sisi bawah mesin dan pipa knalpot dari permukaan kasar.

"Salah satu big bike Honda terlaris ini juga dilengkapi dengan fitur Assist/ Slipper Clutch yang berfungsi mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara juga dapat merasakan pengoperasian kopling yang jauh lebih ringan sehingga meningkatkan sensasi berkendara menjadi lebih menyenangkan," jelasnya.

Mengusung mesin 500cc DOHC, 8-valve parallel twin berpendingin cairan, Honda CB500X mampu menghasilkan power 37kW/8.500 rpm dan keseimbangan sempurna untuk dimensi yang lebih padat dan performa yang fleksibel. Honda CB500X ABS dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta (on the road) Rp192.124.000 per unit.(*)