Harta Bill Gates dan Warren Buffet Digabung Setara Kekayaan Elon Musk

Harta Bill Gates dan Warren Buffet Digabung Hampir Setara Kekayaan Elon Musk

SERAMBINEWS.COM - Harta Elon Musk terus bertambah

Bahkan gabungan kekayaan dua miliarder dunia masih setara dengan harta Elon Musk

Kekayaan Founder dan CEO Tesla Elon Musk semakin melesat.

Bukan saja hanya menjadi orang terkaya di dunia mengalahkan founder Amazon Jeff Bezos, tapi nilai kekayaannya juga fantastis.

Bahkan mengutip pemberitaan CNBC International, kekayaan Elon Musk itu setara gabungan kekayaan miliarder kawakan Bill Gates dan Warren Buffett dijadikan satu.

Saat ini, kekayaan bersih pria berusia 50 tahun itu adalah US$ 230 miliar atau setara Rp 3.234,7 triliun (kurs Rp 14.064) pada Jumat pagi (15/10/2021), menurut Bloomberg Billionaires Index.

Gates duduk di tempat keempat dengan nilai kekayaan bersih sebesar US$ 130 miliar atau setara Rp 1.828,3 triliun dan Buffett adalah No. 10 dengan kekayaan sebesar US$ 102 miliar atau setara Rp 1.434,5 triliun.

Baik Gates dan Buffett sebelumnya memegang jubah orang terkaya di dunia.

Musk pertama kali melewati CEO Amazon Jeff Bezos untuk menjadi orang terkaya di dunia pada Januari dengan kekayaan bersih US$ 185 miliar atau setara Rp 2.601,8 triliun.