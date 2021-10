Berikut, Sejarah dan Peristiwa Penting Maulid Nabi Muhammad SAW

For Serambinews.com

Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati pada 12 Rabiul Awal atau tahun 1443 Hijriah yang pada tahun ini jatuh pada 19 Oktober 2021.



SERAMBINEWS.COM - Umat Islam akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dikutip dari laman lampung.kemenag.go.id, banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal.

Rasulullah SAW lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal di tahun gajah ('am al-fil).

Lalu pada 17 Rabiul Awal adalah peristiwa Rasulullah hijrah atau meninggalkan Kota Mekkah menuju Kota Madinah.

Terakhir, pada 27 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Rasulullah SAW.

Inilah yang membuat bulan Rabiul Awal sangat dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin di dunia.

Rasulullah SAW lahir dari seorang Ibu bernama Sayyidah Aminah, dan Ayahnya bernama Abdullah.

Namun, sang ayah meninggal dunia saat Muhammad masih ada dalam kandungan.

Menurut hadits riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan pada malam yang tenang: Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal dua belas di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awwal, Tahun Gajah.” (Imam Ibnu Hisyam, juz 1, hlm 183).