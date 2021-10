Per 1 Desember 2021, BCA Bakal Blokir Kartu ATM Magnetik, Segera Tukar ke Kartu Chip

SERAMBINEWS.COM - APakah kartu ATM BCA anda masih menggunakan kartu magneti?

Jika iya, segera tukarkan ke kartu yang pakai Chip.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengingatkan nasabahnya untuk segera menukarkan kartu debit atau kartu ATM berbasis strip magnetik menjadi kartu debit berbasis chip.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP, nasabah diwajibkan menggunakan kartu debit berbasis cip pada akhir 2021.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menjelaskan, bank dengan kode emiten BBCA itu akan memblokir penggunaan kartu ATM berbasis strip magnetik, terhitung tanggal 1 Desember 2021

Jadwal tersebut lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni pada 1 Januari 2022.

“Bagi nasabah BCA yang belum melakukan penggantian kartu Debit non chip ke kartu debit chip, kami mengajak nasabah untuk segera melakukan penggantian, karena efektif per 1 Desember 2021, kartu Debit non chip akan otomatis terblokir dan tidak bisa digunakan untuk bertransaksi lagi,” ujar Hera, Jumat (15/10/2021), dikutip dari Kompas.com.

Hingga September 2021, dari 21,6 juta nasabah BCA, masih ada sekitar 13 persen di antaranya yang belum beralih ke kartu debit berbasis cip.

Bagi nasabah yang masih menggunakan kartu debit strip magnetik, dapat melakukan penukaran dengan menghubungi Halo BCA atau melalui mesin CS Digital.

“Halo BCA dapat dihubungi dengan mudah melalui Halo BCA Apps atau melalui nomor 1500888,” kata Hera.