20 Muslim Berpengaruh Dunia, Sheikh Tamim Langkahi Erdogan dan Raja Salman, Jokowi Peringkat 13

SERAMBINEWS.COM, YORDANIA - Ternyata bukan Raja Salman dari Arab Saudi maupun Recep Ayyip Erdogan dari Turki yang saat ini jadi sosok muslim paling berpengaruh di dunia.

Erdogan lengser di posisi keempat sedangkan Raja Salman di posisi kedua.

Nomor pertama dalam daftar itu diduduki pemimpin Qatar, yang bertengger di posisi pertama dalam daftar bertajuk The Most 500 Influential Muslim in The World 2022 dikeluarkan Lembaga bernamaThe Royal Islamic Strategic Studie Centre yang bermarkas di Yordania.

Sheikh Tamin Hamid al-Thani yang lahir 8 Juni 1980 itu dinobatkan sebagai sosok muslim paling berpengaruh di dunia karena pelbagai perannya dalam kancah internasional.

Salah satunya yang paling menonjol adalah upaya dia menjalin Kerjasama dan perdamaian di Kawasan timur tengah.

Selain itu, untuk penangangan Covid-19, Qatar menjadi negara tersukses dengan 80% penduduk sudah divaksinasi, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kebijakan lockdown paling mula dan tercepat untuk pembatasan penyebaran virus.

“Sheikh Tamim berpengaruh lewat Qatar dan menjadikan mereka terdepan di kancah global.

Ia juga proaktif dialog regional dan internasional, kebijakan soal Covid juga bagus dengan 80% tervaksinasi dan sistem lockdown yang diterapkan,” tulis keterangan di situs 500muslim.

Selain itu, sosoknya juga dianggap mampu membawa kemajuan Qatar di leve internasional, terdepan soal program nuklir Iran, Taliban di Afganistan dan terlibat dalam pembicaraan perdamaian dunia.

Ia, tulis laporan itu, juga mampu membawa gelaran World Cup 2022 ke Timur Tengah