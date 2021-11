Resep dr Zaidul Akbar, Kunyit Campur Jeruk Nipis, Madu dan Asam Jawa, Bebas Kolesterol dan Asam Urat

Tangkapan Layar Kanal YouTube Zaidul Akbar Official

SERAMBINEWS.COM - Dr Zaidul Akbar punya banyak ramuan herbal yang bermanfaat untuk kesehatan.

Termasuk ramuan yang dapat menyeimbangkan tubuh agar terhindar dari kolesterol dan asam urat.

Jangan langsung mengandalkan obat kimia untuk menurunkan kolesterol dan asam urat.

Dr Zaidul Akbar punya racikan herbal yang bisa menyeimabangkan tubuh agar terhindar dari kolesterol dan asam urat, berasal dari bahan alami dan mudah didapat.

Pakar pengobatan herbal ala Rasulullah SAW ini juga mengatakan rasa minuman ini enak dan segar.

Lewat kanal YouTube Bisikan.com, dr Zaidul Akbar membagikan resep sekaligus memperlihatkan tutorial cara membuatnya.

"Ketika Anda minum ini sebenarnya bukan cuman dapat manfaat asam urat kolesterol bukan. You are balancing your body, Anda sedang menyeimbangkan tubuh anda itu kata kuncinya," kata dr Zaidul Akabr seperti dikutip Serambinews.com dari kanal YouTube Bisikan.com pada Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Benarkah Minum Kunyit Bisa Bikin Rahim Kering? Simak Penjelasan dr Zaidul Akbar

Baca juga: Boleh Dicoba! Begini Tips Cepat Hamil dari dr Zaidul Akbar, Rutin Minum Ultimate Kunyit Biar Subur

Baca juga: Dr Zaidul Akbar Ungkap Khasiat Kunyit, Jehe & Kayu Manis, Obat Anti Nyeri, Peradangan hingga Ginjal

Untuk bahan-bahan yang digunakan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan rempah yang kerap dipakai untuk mengobati berbagai masalah kesehatan.

Bahannya cukup mudah, yakni terdiri dari kunyit dipotong kecil-kecil, jeruk nipis, madu dan asam jawa.

Minuman kombinasi ini sangat tinggi kandungan antioksidannya bahkan sudah terbukti akan khasiatnya kata dr Zaidul Akbar.