Makan Terlalu Banyak, Pria di China Ini Di-blacklist dari Restoran All You Can Eat, Begini Kisahnya

SERAMBINEWS.COM - Seorang pria di China mengaku di-blacklist oleh salah satu restoran all you can eat yang ada di negaranya.

Alasannya disebut-sebut karena dia terlalu banyak makan saat berkunjung di restoran tersebut.

Peristiwa ini terjadi pada salah seorang food live-streamer yang dikenal dengan nama Mr Kang.

Kepada Hunan TV, Kang mengaku dimasukkan dalam daftar hitam oleh Handadi Seafood BBQ Buffet, restoran all you can eat di kota Changsha, Provinsi Hunan, setelah serangkaian pesta makan yang dia lakukan.

Kang disebut memakan 1,5 Kg trotter babi saat kunjungan pertamanya.

Dalam kunjungan lain, dia memakan 3,5-4 Kg udang, sebagaimana dilansir bbc.com, Jumat (19/11/2021).

Namun menurut Kang, restoran yang telah mem-blacklist-nya itu bertindak "diskriminatif" terhadap orang-orang yang bisa makan banyak.

"Saya bisa makan banyak - apakah itu salah?" katanya seperti dikutip dari pemberitaan bbc.com Kamis (18/11/2021).

Kang juga menambahkan bahwa dia tidak menyia-nyiakan makanannya.