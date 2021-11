All New Honda BR-V Tampil Lebih Sporty, Ini Sejumlah Fitur Canggih yang Dimiliki

PT HPM secara resmi mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 dan sudah bisa dipesan.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - All New Honda BR-V menghadirkan tampilan eksterior dengan bentuk bodi yang dinamis, dengan garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga ke bagian belakang bodi. Dari sisi depan, All New Honda BR-V memiliki tampilan yang agresif dan sporty layaknya sebuah SUV kelas atas.

All New Honda BR-V menampilkan desain baru LED Headlamp yang dilengkapi LED Daytime Running Light yang menyatu dengan grille depan.

Pada sisi belakang, All New Honda BR-V juga mengusung desain baru pada Rear Combi Lamp yang dilengkapi dengan LED Light Bars dirancang menyatu dengan garis bodi.

Sementara kesan tangguh dari sebuah SUV semakin kuat dengan desain velg 17 inch baru yang lebih agresif.

Baca juga: Setelah Cerai, Anak Tanya Keberadaan Stefan William, Begini Cara Celine Evangelista Merespons

Direktur Main Dealer Honda Outside Java, Mariana Budiman, Senin (22/11/2021) menyampaikan All New Honda BR-V menawarkan area kokpit yang dirancang dengan baik untuk memberikan ruang yang nyaman dan lapang bagi pengemudi dan penumpang, dilengkapi dengan 1st Row Console Armrest dan 2nd Row Seat Armrest agar penumpang di setiap baris dapat semakin menikmati pengalaman berkendara.

All New Honda BR-V juga menambah jumlah Power Outlet untuk kemudahan penyambungan dan pengisian daya yang terletak di area konsol depan, di kursi baris kedua dan ketiga yang dapat dihubungkan ke berbagai perangkat dengan daya hingga 12 V.

Baca juga: Longsor di Lintas Gayo Lues-Aceh Tenggara, Arus Transportasi Lumpuh Hingga 10 Jam

Kenyamanan mengendarai All New Honda BR-V juga didukung layar 4.2” Thin-Film Transistor (TFT) Display pada dashboard untuk menampilkan berbagai informasi akurat saat berkendara seperti fungsi Honda SENSINGTM, rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh perjalanan dan sisa bahan bakar, yang dipadukan dengan sistem audio video baru dengan layar sentuh 7” yang telah dilengkapi berbagai fungsi antara lain Smartphone Connection dan Hands-Free Telephone.

Ia menyebutkan penggunaan lapisan berbahan kulit pada All New Honda BR-V juga telah ditambahkan di dalam kabin, termasuk pada sandaran tangan dan sisi pintu serta panel dashboard.

Ruang penyimpanan All New Honda BR-V yang luas kini semakin fleksibel untuk meningkatkan kegunaannya, di antaranya sandaran tangan baru, penyimpanan benda-benda kecil, tempat cangkir di area konsol, pelindung matahari dengan kaca rias dan lampu, kompartemen penyimpanan dengan banyak kantong di belakang kursi penumpang depan, 8 tempat botol air dan kursi baris ketiga yang dapat dilipat hingga 50/50.