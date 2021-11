Kisah Kapal Hantu Bajak Laut Flying Dutchman yang Tak Pernah Bisa Berlabuh

SERAMBINEWS.COM - Siapa yang tidak mengenal nama Flying Dutchman atau Si Belanda Terbang? Nama itu sangat populer dalam cerita yang berhubungan dengan dunia maritim.

Sosok itu digambarkan dalam animasi SpongeBob SquarePants yang diproduksi Nickelodeon, dan Pirates of the Caribbean oleh Walt Disney Pictures.

Pada animasi SpongeBob SquarePants, Flying Dutchman tampil sebagai hantu bajak laut dengan kapal suramnya yang mengambang di dalam perairan Samudera Pasifik. Sedangkan dalam Pirates of the Caribbean, hanya menjadi nama kapal dengan kapten bernama Davy Jones.

Siapakah sejatinya Flying Dutchman yang melegenda itu?

Mitos Flying Dutchman diperkirakan muncul dari masa penjelajahan samudera oleh masyarakat Belanda. Dia ditakdirkan sebagai kapal yang mengarungi lautan untuk selamanya, yang kisahnya diperkirakan sejak abad ke-17, dimana VOC berada pada masa kejayaannya.

Agnes Andeweg, profesor sastra di University College Utrecht, dikutip dari Atlas Obscura, dirinya tidak pernah menemukan semua teks pelaut Belanda yang menyebutkan Flying Dutchman (De Vliegende Hollander) sebelum tahun 1800.

"Termasuk kumpulan ribuan surat oleh pelaut, dan tidak ada penyebutan Flying Dutchman—tak pernah. Jika itu adalah bagian dari pengetahuan, itu semestinya bagian dari pengetahuan Inggris," ujarnya.

Andeweg juga menulis tentang Flying Dutchman dalam esainya yang mendapatkan juara dalam kompetisi ISCH Essay Competition 2014, berjudul Manifestastions of the Flying Dutchman: On Materializing Ghosts and (Not) Remembering the Colonial Past dan dipublikasikan di laman Academia-nya.

Dia lebih menganggap mitos kapal Flying Dutchman muncul pada paruh akhir abad ke-18, ketika kekuasaan maritim Belanda runtuh dan bubarnya VOC. Kisah Si Belanda Terbang itu lebih banyak muncul dalam catatan pelaut Inggris pasca 1800, dengan menyebut asalnya dari abad ke-17.

Dalam kisah perjalanan A Voyage to Botany Bay (1795), seorang tahana Inggris yang terkenal pada masanya, George Barrington, melihat penampakan itu pertama kalinya.