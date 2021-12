Kisah Kang Adi 35 Tahun Jadi Pengamen, Bentuk Yayasan Untuk Menampung dan Sekolahkan Anak Jalanan

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Jurnalis peserta Program Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) Batch III, yang berasal dari Aceh (Serambi Indonesia) provinsi lainnya di tanah air disuguhi penampilan anak-anak jalanan menyanyikan lagu berjudul “Laskar Pelangi, melalui Zoom Meeting.

Lagu yang menginspirasi untuk tetap berusaha hidup walaupun hidup dengan kekurangan, dinyanyikan anak-anak jalanan dengan ceria dan penghayatan.

Mereka adalah anak-anak jalanan yang tidak diketahui orangtuanya, kemudian ditampung oleh Yayasan Secerah Anak Negeri Jaya (SENJA) Cibinong, Kabupaten Bogor.

Yayasan itu didirikan, Adi Supriyadi atau akrab disapa Kang Adi, seorang pria yang sudah 35 tahun menjadi anak jalanan dan mengamen.

Adi dihadirkan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi dengan judul “Inklusi Pendidikan: Inisiatif Bersama Membuka Akses Pendidikan Bagi Seluruh Anak Bangsa,”.

Narasumber kedua dengan judul tersebut, Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Selatan, Syamsinar SPd, perempuan kelahiran Aceh.

Baca juga: Rahmat Maulizar Terobos Pedalaman Aceh agar Anak Bibir Sumbing Dapat Tersenyum

Selain itu juga tampil narasumber ketiga, Head of CSR and Corporate Communication PT Paragon Technology and Innovation, Suci Hendrina.

SD Juara Jakarta Selatan dan Yayasan Cibinong adalah satu, dari banyak lembaga di tanah air yang mendapat perhatian dari PT Paragon Technology and Technology.

"Saya ini adalah mantan anak jalanan, sudah 35 tahun saya mengamen," ujar Adi mengawali kisahnya mendirikan Yayasan Senja.