Seratusan Kucing Aceh dan Sumut Ikut Kontes di Hotel Lido Graha

Wali Kota Cat Show 2021

Selain itu, menurut Miftahul, pihaknya juga menggelar fun show (kucing terberat) dan kontes selfi (foto selfi pemiliknya bersama kucing).

Seratusan kucing dengan berbagai jenis dari Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) mengikuti kontes di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe, pada Minggu (5/12/2021). Kontes itu bertajuk Wali Kota Cat Show 2021 Saweu Me Ong Aceh.

Ketua Panitia, Miftahul Falahuddin, kepada Serambi, kemarin, menjelaskan, kontes ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pecinta kucing, yang selama ini sudah merawat kucing-kucing kesayanganya dengan baik.

Adapun kelas yang dipertandingkan, sebutnya, yaitu Kelas Domestik (Kucing Kampung), Kelas House Cat (Jenis Persian Medium atau dikenal Mix Breed), Kelas Persian Pedigree, Kelas Persian Non Pedigree, Kelas Other Breed Pedigree (Jenis campuran seperti Bengal, Ebyssenian, Meine Coon American Cull, dan lain-lain), serta Kelas Other Breed Non Pedigree.

Selain itu, menurut Miftahul, pihaknya juga menggelar fun show (kucing terberat) dan kontes selfi (foto selfi pemiliknya bersama kucing). Ia menambahkan, dewan jurinya berasal dari Pulau Jawa yakni Ardinsyah dan Mita Gembrotcoon. "Kita rencanakan, kontes kucing ini bisa berlangsung setiap tahun di Lhokseumawe," pungkasnya. (bah)

