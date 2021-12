Harga Telur Ayam di Abdya Capai Rp 55.000 per Papan

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Sejak sepekan terakhir harga telur ayam sejak sepekan terakhir di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dikabarkan naik.

Sebelumnya, harga telur ayam berkisar Rp 45.000 per papan (isi 30 butir) hingga Rp 50.000 per papan, namun sejak dua hari terakhir, harga telur ayam naik menjadi Rp 55.000 per papan.

Salah seorang distributor telor ayam di Pasar Blangpidie, Toke Maulid mengatakan bahwa, harga telur ayam itu naik sejak dua hari terakhir.

“Iya, telur ayam sudah naik sejak Sabtu menjadi Rp 55.000 per papan,” ujar distributor telur ayam di Pasar Blangpidie, Toke Maulid kepada Serambinews.com, Senin (27/12/2021).

Padahal, sebutnya, pada awal Desember harga telur ayam berkisar Rp 45.000 per papan, namun memasuki pertengahan Desember harga telur ayam naik menjadi Rp 50.000 per papan.

“Jadi, harga Rp 55.000 per papan ini, naiknya sejak dua hari terakhir,” sebutnya.

Ia menyebutkan, naiknya harga telur ayam itu, disebabkan harga di tingkat produsen di Medan, Sumatera Utara. Padahal, permintaan untuk telur ayam sangat tanggi.

“Selain itu, naiknya harga telor ayam ini, karena banyak dialihkan untuk bencana alam, dan harga pakan mulai naik,” katanya.

Sementara, katanya, untuk harga sembako lainnya masih stabil, seperti harga gula pasir masih stabil berkisar Rp 13.000 per kilogram, dan minyak goreng curah berkisar Rp 18.000 per liter.

“Kalau harga gula dan minyak goreng di Abdya masih stabil, beras juga begitu,” pungkasnya.(*)