VIDEO Naik 3KG, Warganet Menduga Youtuber Tanah Air Ria Ricis Tengah Hamil

SERAMBINEWS.COM - Siapa yang tak mengenal Ria Ricis, salah satu Youtuber Top Tanah Air juga adik dari Ustadzah Oki Setiana Dewi.

Belakangan warganet sempat menduga-duga tentang kehamilan Youtuber tersebut.

Pasalnya, pada sesi Video QnA (Quest and Ask) yang tayang di kanal Youtube Ricis Official tersebut, Ria Ricis terlihat lebih berisi dari sebelumnya.

"Ricis kok keliatan gendut?," tanya salah satu warganet.

Mendapat pertanyaan demikian, Ria Ricis pun langsung mengklarifikasi.

"Aku naik 3 kg karena suami aku gak bolehin aku kurus." kata Ria Ricis.

Perempuan 26 tahun itu semata-mata hanya menuruti keinginan suaminya

Rupanya, Teuku Ryan tak ingin jika istrinya terlalu kurus lantaran terlihat seperti orang sakit.

"Kalau misalnya aku gendutan itu karena nurutin suami aku. Kata suami, aku ga boleh kurus karena kalau kurus keliatan kayak sakit." lanjut Ria Ricis.

Selain itu, penampilan yang terlalu kurus justru membuat Ria Ricis terlihat tidak bahagia. Oleh karena itu, Ria Ricis lebih memilih menuruti keinginan sang suami.

"Kalau kurus kamu keliatan gak bahagia gitu jadi yauda aku nurut." imbuh Ria Ricis.

