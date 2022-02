Netizen Singapura Serang New York Times karena Kari Ayam

Artikel New York Times dapat diakses melalui situsnya surat kabar itu.

NEW YORK CITY - The New York Times pada Jumat (11/2/2022) menarik sebuah video yang menunjukkan seorang penulis berbasis di Taiwan membuat kari ayam Singapura.

Para kritikus yang marah di Singapura mengatakan, makanan lebih mirip air limbah daripada hidangan lokal.

Dikutip dari kantor berita AFP, orang Singapura sangat bangga dengan tradisi kuliner mereka, yang memadukan pengaruh dari populasi multi-etnis negara itu, dan sensitif terhadap upaya orang luar yang gagal menggambarkan hidangan favorit mereka.

Kontroversi dimulai ketika New York Times bulan ini mengunggah video di akun Instagram @nytcooking yang menunjukkan Clarissa Wei, jurnalis lepas Amerika yang berbasis di Taipei, mendemonstrasikan cara membuat kari ayam Singapura.

Media sosial di Singapura lalu memanas dengan kemarahan.

Para kritikus mengatakan, produk itu tampak seperti air kotor daripada kari lokal asli.

"Maaf, tapi ada apa ini? Sebagai orang Singapura, saya belum pernah melihat versi kari ayam yang terlihat seperti ini dari kelompok etnis besar mana pun," tulis salah satu komentar di media sosial yang dikutip AFP.

Dijuluki ‘Currygate’ oleh media lokal, video itu mendapat sorotan tajam tanpa henti selama berhari-hari sebelum NY Times akhirnya menarik videonya.

"Setelah mendengar tanggapan Anda, kami telah menghapus video tersebut," kata sebuah pesan di akun @nytcooking yang memiliki 3,4 juta pengikut.

Video tersebut disertai dengan artikel yang ditulis Wei untuk New York Times tentang beragam makanan yang dinikmati warga Singapura selama perayaan Tahun Baru Imlek.

Shila Das dari Singapura menyumbangkan resep biryani ayam untuk bagian tersebut, tetapi artikel itu membagi resep menjadi dua bagian, satu disebut Nasi Biryani dan yang satunya Kari Ayam Singapura.

Resep kedua adalah kari yang dimasak Wei di video.

New York Times di Instagram mengakui, peragaan video tidak mengikuti resep dengan tepat yang disumbangkan oleh Das.

Das yang dihujani kritik setelah video itu diunggah, menyambut baik keputusan untuk menghapusnya.

"Ini keburu terlambat," katanya seperti dikutip di surat kabar Straits Times Singapura. (kompas.com)

