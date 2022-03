Pasha Jaya Group, Penerima Serambi Awards Kategori Pelopor Layanan Digital Gas di Aceh 

Piagam penghargaan dan trofi Serambi Awards 2022 ini diserahkan Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Mohd Din didampingi Pemimpin Redaksi, Zainal Arifin M Nur.

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pasha Jaya Group, salah satu penerima Serambi Awards.

Penyerahan ini diterima CEO Pasha Jaya Group, H Nahrawi Noerdin, pada malam penganugerahan Serambi Awards 2022 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (11/3/2022) malam.

Acara ini juga dalam rangkaian memperingati HUT Ke-33 Serambi Indonesia.

Adapun Pasha Jaya Group dilebel sebagai penerima Serambi Awards Kategori 'Pelopor Layanan Digital Gas di Aceh'.

Pasalnya, perusahaan swasta ini dinilai telah banyak menorehkan prestasi, melakukan terobosan dan inovasi, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang optimal.

Salah satunya bisa melakukan gas via digital.

Melalui anak perusahaannya, yakni PT Loonmita Gah, kini masyarakat yang memesan gas berbagai ukuran melalui digital, dalam waktu cepat, gas yang dipesan akan tiba di rumah.