Omzet Rp 2,5 Miliar Sehari dari Jual Panci, Begini Kisah Yoyok Rubiantono dan Jualan Onlinenya

Everybody can do it. Kata itu keluar dari mulut seorang pria yang memulai semuanya dari Rp 200 ribu saja.

Ya, modal Rp 200 ribu Yoyok sekitar satu setengah dekade silam, kini berubah menjadi Rp 2,5 miliar sehari.

Menariknya, omzet sebesar itu didapat dengan berjualan panci dan peralatan dapur lainnya.

Pemilik nama lengkap Yoyok Rubiantono ini sudah memulai bisnis dengan sistem digital marketing atau berjualan online sejak 2006 silam.

Yoyok merupakan salah satu alumnus Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sukses dengan tersesat di jalan internet marketing.

Pria asal Cepu, Jawa Tengah ini lahir pada 27 Oktober 1979 silam.

Panci-panci jualan Yoyok kini menjangkau pangsa pasar ke seluruh dunia melalui jualan online, kecuali Korea Utara.

Ia memanfaatkan platform media sosial berbasisi Facebook dan kini termasuk Instagram, untuk mengiklankan jualan onlinenya secara global.

Perjalanan Yoyok terbilang tak instan, beriklan mulai dari Rp 200 ribu di Facebook, kemudian naik seiring waktu karena pendapatan yang didapat diputarkan kembali ke bisnisnya.

Sangking sulitnya tak punya modal di awal, ia mencari investor yakni istrinya sendiri.