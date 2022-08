Mudik ke Kampung Halaman Suami, Maudy Ayunda Pamer View Korea Selatan dari Kamar Hotel: Wow

"Kita di lantai 99, jadi bener-bener kelihatan semuanya South Korea, bagus banget," imbuhnya.

SERAMBINEWS.COM - Artis Maudy Ayunda sedang mudik ke kampung halaman suaminya, Jesse Choi.

Diketahui, Jesse Choi merupakan pria berdarah Korea.

Maudy pun berbagi pengalaman saat menginap di hotel di Negeri Ginseng.

Maudy yang rajin memperbarui akun media sosialnya selama bepergian dengan Jesse Choi, membagikan pemandangan kamar hotel tempatnya menginap.

"Aku di trip ini tuh stay di beberapa hotel, tapi di hotel yang kali ini lumayan wow banget view-nya, let me show you," kata Maudy dikutip dari Instagram Story @maudyayunda, Jumat (5/8/2022).

Bintang film Perahu Kertas itu kemudian mengarahkan kamera handphone-nya ke bagian jendela.

Tampak jelas pemandangan gedung-gedung pencakar langit di Seoul, serta sungai Han dari dalam kamarnya.

"Kita di lantai 99, jadi bener-bener kelihatan semuanya South Korea, bagus banget," imbuhnya.

Dalam Instagram Story-nya, Maudy juga menyebutkan nama hotel tempat dia menginap.