Permintaan Pupuk Non Subsidi Musim Tanam Gadu Rendah, Dampak dari Tingginya Harga

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kalangan pedagang pupuk di Pasar Lambaro menyatakan, permintaan pupuk non subsidi jenis urea dan NPK, pada musim tanam padi gadu ini, sangat rendah, tidak setinggi pada musim tanam padi rendeng.

“Kalau musim tanam padi rendeng, per hari bisa laku 5 – 10 sak, pada musim tanam padi gadu ini per hari berkisar 2 – 3 sak saja,” kata pedagang pupuk subsidi dan non subsidi di Pasar Lambaro, Aceh Besar Ibnu kepada Serambinews.com, Jumat (5/8/2022) di Lambaro, Aceh Besar.

Ibnu mengatakan, pada bulan ini dirinya, ada menebus pupuk urea subsidi 5 ton (100 sak) dan NPK subsidi 2 ton (40 sak).

Pupuk urea subsidi dan NPK subsidi yang ditebusnya, sudah ada pemiliknya, yaitu anggota kelompok tani di Kecamatan Ingin Jaya, yang menanam padi pada musim tanam padi gadu sejak bulan Juli dan Agustus 2022.

Harga jual pupuk urea subsidi kepada anggota kelompok tani, sangat murah, hanya Rp 112.500/sak (50 Kg), NPK subsidi Rp 115.000/sak (50 Kg), sedangkan untuk pupuk subsidi jenis lainnya seperti ZA, organik granual, organik cair dan NPK Khusus, tidak kita tebus, karena daya belinya sangat rendah.

Jenis pupuk subsidi, yang kita tebus dari penyalur pada musim tanam padi gadu ini, sebut Ibnu, yang permintaannya tinggi. Yaitu pupuk urea dan NPK.

Harga pupuk subsidi lainnya, juga murah, tapi karena permintaannya rendah, tidak ditebus. Seperti SP 36 harga tebus hanya Rp 120.000/Kg (50 Kg), ZA Rp 85.000/sak (50 Kg), organik granual Rp 40.000/sak (50 Kg), organik cair Rp 20.000/liter dan NPK Khusus Rp 3.300/Kg.

Pedagang pupuk non subsidi lainnya, Mahdi mengatakan, daya beli pupuk non subsidi jenis urea dan NPK, pada musim tanam padi gadu tahun ini, sangat rendah.

Pada minggu pertama Agustus ini, sudah masuk tahapan pemupukan bagi tanaman padi yang sudah ditanam dua minggu. Tapi permintaan pupuk urea dan NPK non subsidi masih sedikit.