Dewan Keamanan PBB Segera Bahas Serangan Israel ke Jalur Gaza, Kondisi Sudah Mengerikan

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Duta Besar Palestina untuk PBB mengatakan Dewan Keamanan (DK) PBB akan membahas agresi brutal Israel di Jalur Gaza di New York, AS pada Senin (8/8/2022).

Kantor Berita dan Info Palestina (WAFA) Minggu (7/8/2022) melaporkan Duta Besar Riyad Mansour meminta Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dia juga berharap DK PBB menanggapi dengan mengutuk dan menghentikan agresi Israel serta memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina.

Koordinator Kemanusiaan PBB Lynn Hastings mengungkapkan keprihatinan mendalamnya tentang situasi tersebut.

Dimana, telah menewaskan sedikitnya 31 warga Palestina dan melukai lebih dari 253 orang.

“Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza sudah mengerikan dan terus memburuk dengan eskalasi terbaru ini” katanya.

“Kelanjutan operasi fasilitas layanan dasar seperti rumah sakit, sekolah, gudang, dan tempat penampungan untuk pengungsi sangat penting dan sekarang berisiko,” dia memperingatkan.

Seorang juru bicara perusahaan listrik mengatakan pembangkit listrik satu-satunya Jalur Gaza ditutup setelah kehabisan bahan bakar.

Hastings menambahkan pergerakan dan akses personel kemanusiaan ke Jalur Gaza tidak boleh terhenti.

Dia mengatakan kasus medis kritis dan barang-barang penting, seperti makanan dan bahan bakar, ke Gaza tidak boleh terhambat untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga dijadwalkan untuk menyampaikan pidato penting di hadapan Majelis Umum PBB di New York pada 23 September, WAFA melaporkan.(*)

