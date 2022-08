Wakil Ketua PPP Aceh Musannif Dukung Permintaan Suharso Mundur dari Jabatan Ketum Partai

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Umum (ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya oleh tiga pimpinan Majelis DPP PPP.

Permintaan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Organisasi, Keanggotaan, dan Kelembagaan (OKK) 3 DPW PPP Aceh H Musannif SE.

Musannif mengatakan permintaan itu merupakan pilihan yang tepat karena Suharso dinilai telah menyatiki perasaan para kyai dan ulama setelah menyampaikan pidato mengenai kyai terima amplop.

“Baik atas nama saya pribadi dan juga sebagai pengurus harian DPW PPP Aceh, saya sepakat Suharso harus mengundurkan diri sebagai Ketua PPP,” kata Musannif kepada Serambinews.com, Selasa (23/8/2022).

Musannif menegaskan bahwa PPP merupakan partai yang didirikan oleh para kyai dan alim ulama sehingga tidak sepantasnya Suharso menyakiti perasaan para kyai dan ulama baik melalui lisan maupun perbuatannya.

Sebelumnya diberitakan, Suharso dalam satu pidatonya yang viral menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke pesantren tertentu. Kala itu, ia mengaku masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP.

Seusai melakukan kunjungan dan bertemu kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu. Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.

“Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana itu salamannya itu enggak ada amplopnya, itu pulangnya di sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today,” ujar Suharso.

Pernyataan itu disampaikan Suharso saat mengikuti Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/8/2022).