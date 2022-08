Festival Riyadh Home Dibuka, Gabungan Pengetahuan dan Hiburan Untuk Anak-Anak dan Pemuda

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Kerajaan Arab Saudi kembali menggelar Festival Jeddah dengan target memberi hiburan kepada anak-anak.

Seperti penerbangan luar angkasa virtual ke Mars, atau menguji keterampilan sebagai pejuang ninja.

Itu hanyalah dua dari sejumlah kegiatan hiburan dan pendidikan yang tersedia untuk anak-anak Arab Saudi dan keluarga mereka di Festival Riyadh Home Coming di utara ibu kota.

Festival dibuka secara resmi oleh Ketua Otoritas Hiburan Umum, Turki Al-Sheikh pada Selasa (23/8/2022).

Diharapkan akan menjadi hiburan bagi anak-anak yang mencari sensasi tambahan saat liburan musim panas hampir berakhir.

Di antara kejutan pertunjukan termasuk "Disney on Ice," dan drama seperti "University of the Rowdies" yang disajikan untuk pertama kalinya.

Festival ini menampilkan tiga zona dan dua tahap.

Sehingga. menjanjikan pengunjung mendapat pengalaman interaktif yang terintegrasi dan khas yang menggabungkan pengetahuan dan hiburan.

Kegiatan sesuai untuk semua kelompok umur dan mencakup berbagai minat.

Di antaranya, pertunjukan sirkus di Teater Mohammed Al-Ali di Riyadh Boulevard City.