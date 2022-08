Turis Asing Ini Kesulitan Berwisata di Aceh: No Money, No Bank, No Food, No Petrol, Help Me!

Turis Asing Ini Kesulitan Berwisata di Aceh: No Money, No Bank, No Food, No Petrol, Help Me!

SERAMBINEWS.COM – Seorang turis asing asal Australia, Paul mengaku mengalami kesulitan saat berwisata di Aceh.

Hal itu terkait dengan transaksi keuangan di Aceh yang sama sekali tidak bisa ia gunakan bersama tiga rekannya.

Pasalnya, mereka tidak bisa melakukan penukaran uang (money changer) pada dua bank besar di Aceh dan tarik tunai di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Diketahui, Paul bersama dua orang teman dari Amerika Serikat dan Australian datang ke Aceh untuk berwisata menikmati keindahan alam pegunungan dan pantai di barat selatan Aceh.

Kesulitan dalam transaksi keuangan itu dia ungkapkan dalam sebuah video curhatan seorang warga aceh di akun TikTok Fendra_trysanie.

Baca juga: Viral Wisatawan Mancanegara Kehabisan Uang di Aceh, Sulit Mencari Uang Tukar, ATM Tak Bisa Digunakan

Video curhatan itu beredar luas di media sosial dan grup-grup WhatsApps sejak Jumat (26/8/2022) malam.

Diketahui, dalam video berdurasi 2 menit 14 detik itu menjelaskan tiga turis asing kesulitan menukar uang di bank dan kartu ATM mereka tidak dapat digunakan di mesin ATM.

Bahkan, Paul dalam video tersebut sampai meminta tolong karena mereka tidak memiliki uang tunai sama sekali, sehingga kesulutan untuk membayar keperluan makan hingga mengisi BBM kendaraan.

“Fendra, here I no money, no bank, no food, no petrol in Aceh. Help me,” ujarnya.