Latihan Bersama Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Digelar DLHK

DLHK Aceh mengelar Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi para pihak bekerjasama dengan Manggala Agni Daops Manggala Agni Sumatera (DMAS) I/Sibolangit. Kegiatan ini didukung oleh program Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN (SUPA/REPEAT) Area Percontohan di Aceh.