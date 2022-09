Febri Nurrahmi, Dosen USK Peraih Juara Bergengsi di Australia

FOR SERAMBINEWS.COM

FEBRI Nurrahmi, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil meraih juara bergengsi di kampus Australia dalam ajang ‘Three Minute Thesis (3MT) Competition’ yang berlangsung Kamis (1/9/2022).

3MT Competition adalah kompetisi bergengsi di kalangan mahasiswa doktoral, dimana mereka diminta mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 3 menit.

Kegiatan itu diinisiasi oleh The University of Queensland tahun 2008 sekaligus pemegang merek dagang terdaftar atas penggunaan logo dan merek Three Minute Thesis (3MT®).

Awalnya, Febri mengikuti ajang 3MT Competition ini dimulai dari level fakultas.

"Juara di setiap fakultas akan bertanding di level universitas," kata Febri kepada Serambi, Jumat (2/9/2022).

Sebagai peraih juara 1 di fakultasnya, Febri harus mewakili fakultasnya untuk berkompetisi dengan sembilan juara dari fakultas lain pada La Trobe University 3MT Championship, Kamis (1/9/2022) dan mendapat juara 2 3MT di universitas.

Nantinya, masing-masing juara di level universitas akan menjadi perwakilan universitas untuk bertanding di 3MT Asia Pasifik yang melibatkan universitas-universitas di Australia, New Zealand, Asia Tenggara, dan Asia Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Febri dalam presentasi 3 menitnya membahas bagaimana bias media barat dalam pemberitaan syariat Islam di Aceh.

Febri menunjukkan kepada audiens yang notabene adalah orang barat dan nonmuslim bahwa media barat mengidentikkan syariat Islam di Aceh dengan cambuk, sehingga memberikan kesan yang negatif terhadap syariat Islam.

Kemudian Febri menjelaskan definisi syariat dalam Islam.