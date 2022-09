Massa Bakar Pamplet Sponsor di Tribun E & C Stadion Lampineung, Laga Persiraja VS PSMS Medan Ditunda

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Massa membakar pamplet sponsor di Tribun E dan C Stadion Lampineung, Banda Aceh akibat kecewa laga perdana Liga 2 antara Persiraja VS PSMS Medan mati lampu jelang kick off, Senin malam (5/9/2022).

Para penonton membakar spanduk, triplek dan sejumlah papan pamplet sponsor yang berada di pinggiran lapangan.

Hingga saat ini lampu utama yang menerangi stadion yang juga dikenal dengan nama Stadion H Dimurthala Terbakar masih padam.

Lampu sempat hidup sekitar pukul 21.50 Wib, namun kurang dari satu menit kemudian kembali padam.

Saat ini kobaran api yang berada di stadion E dan C semakin membesar.

Penonton juga bakar jaring gawang dan tempat duduk pemain (SERAMBINEWS/INDRA WIJAYA)

Para penonton juga merusakan besi pembatasan.

Selain membakar pamplet sponsor, penonton juga mendesak agar uang tiket mereka dikembalikan.

"Pebalek peng (kembalikan uang)," sorak penonton.

Selain itu juga para penonton kecewa lantaran harga tiket yang mahal, namun mereka tidak bisa menyaksikan tim kesayangannya bertanding lantaran lampu stadion belum juga hidup.

Hingga saat ini lampu stadion juga masih belum hidup.

Berdasarkan pengumuman yang diumumkan oleh panitia, bahwa pertandingan antara Persiraja Banda Aceh VS PSMS Medan ditunda hingga besok.

Panitia mengatakan, bahwa untuk pertandingan besok para penonton yang sudah membeli tiket, tidak akan dimintai lagi, alias gratis.

"Ini bukan keinginan, kita mohon suporter semua harap tenang. Kami umumkan, pertandingan kita rencanakan ditunda untuk besok. Jadi yang sudah membeli tiket dipastikan tidak membayar. Suporter kita minta jangan ada yang membuat rusuh. Kami mohon maaf sekali lagi. Dan kami akan bertanggung jawab," kata panita yang diumumkan lewat pengeras suara stadion.(*)

